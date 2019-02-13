Под Челябинском транспортные полицейские выудили из-под поезда четверых школьников

Транспортные полицейские Челябинска выявили нарушителей на станции «Дубровка».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, 12 февраля инспекторы отделения по делам несовершеннолетних ЮУ ЛУ МВД отправились в школы поселка Дубровка, ученики которых нарушали правила безопасного поведения на железной дороге. После посещения учебных заведений полицейские провели профилактический рейд на территории станции «Дубровка» (ЮУЖД), чтобы проверить, как местные жители соблюдают правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

В ходе рейдовых мероприятий полицейские выявили пятерых нарушителей, которые, подвергая свои жизнь и здоровье опасности, переходили через рельсы, подлезая под стоящие грузовые поезда. Среди них было четверо детей от 8 до 12 лет. Свою опасную беспечность они объясняли тем, что спешат, и у них нет времени идти до пешеходного перехода. Стоит отметить, что всего в трех минутах ходьбы от несанкционированного перехода на рельсах есть настил, по которому можно перейти пути, не нарушив правил.

Сотрудниками транспортной полиции с каждым из нарушителей была проведена беседа, во время которой полицейские напомнили о важности перехода через рельсы только в установленных местах: по настилу или по пешеходному мосту, а также об опасности движения вдоль железнодорожных путей в габарите состава.

В отношении мамы восьмилетнего мальчика составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.02.19

Обойдутся без выполнения наказов: «Единая Россия» похвасталась рейтингом и закрыла оппозиции путь к бюджету. / Несла, что под руку попадет: в Челябинской области осудили начальника почты. / В Челябинской области рыбаки нашли полтора десятка древних божков. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»