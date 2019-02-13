С любовью к смогу: День святого Валентина Южный Урал встретит, окутанный зловонным туманом

В Челябинской области продлили режим «черного неба».

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, до вечера 14 февраля на Южном Урале в приземном слое атмосферы сохраняются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

В связи с этим до 19 часов 14 февраля неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности продлены в Коркино, Карабаше, Челябинске, Златоусте, Сатке и Магнитогорске. Также предупреждение о НМУ направлено ряду отдельных предприятий региона. Отметим, что режим «черного неба» продолжается на Южном Урале с 11 февраля.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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