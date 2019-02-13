Рабочие ЧМК погибли из-за нарушения техники безопасности

По факту гибели рабочих в цехе ЧМК возбуждено уголовное дело.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла сегодня утром в цехе непрерывного розлива металла Челябинского металлургического комбината обнаружены тела двух рабочих.

Металл из ковша выплеснулся на кран-балку, где находились в это время крановщица и мужчина-стажер. Оба они погибли. 16 человек успели эвакуироваться из загоревшегося цеха. По некоторым данным, женщина погибла на глазах у супруга.

«По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", – сообщили в силовом ведомстве.

По данным следствия, причиной трагедии стало нарушение ответственными лицами предприятия безопасного режима проведения работ.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению обстоятельств преступления и виновных должностных лиц. В ходе расследования уголовного дела следователем СК в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления», – заявили в региональном следственном управлении СКР.

Челябинск, Виктор Елисеев

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