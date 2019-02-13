Без вентиляции, зато с грибком: южноуральские чиновники поселили сирот в подсобке

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками администрации Еткульского района.
Как сообщили «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, чиновники местной администрации в 2015-2016 годах потратили более 3 миллионов рублей из бюджета на покупку в селе Еткуль помещений для обеспечения жильем граждан из числа детей-сирот.
«Согласно проведенному исследованию, указанные помещения являются непригодными для проживанию, в связи с несоответствием требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности. Так, в квартирах стены были поражены грибком, отсутствует вентиляция, не соответствует нормативным требованиям толщина стен и конструкция канализации», – отметили в силовом ведомстве. По сути, в «квартиры», предназначенные для сирот, превратили чердак здания, где планировалось некогда разместить магазин.
«В настоящее время следователем СК проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также должностных лиц, причастных к совершению преступления. В рамках уголовного дела будут приняты все необходимые меры для восстановления нарушенных прав потерпевших и возмещения ущерба, причиненного бюджету», – подчеркнули в следственном управлении.
Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.
Челябинск, Виктор Елисеев
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