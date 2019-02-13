«Какой-то непонятный экскремент…» Мэра возмутило обращение горожан к Путину

Глава администрации Сибая (Башкортостан) Рустем Афзалов отругал горожан за обращение к Владимиру Путину.

Как уже сообщал «Новый День», в середине декабря из-за выбросов расположенного рядом с городом карьера в Сибае был введен режим «повышенной готовности к ЧС». 1 февраля, в районе Золото концентрация диоксида серы превысила ПДК в 25 раз. 12 февраля руководство Учалинского ГОКа сообщило, что началось подтопление карьера, кроме того, планируется провести частичную консервацию подземных выработок.

Между тем, 10 февраля в Сибае состоялся митинг, участники которого записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, выдвинув претензии не только к карьеру, но и к другим предприятиям, которые, по их мнению, отравляют город.

Главе Сибая их поступок не понравился: он назвал видеобращение провокацией, организованной тем, «кто не имеет к городу никакого отношения».

«Кто видел то видеообращение, которое сделали в воскресенье? Человек живет в Баймаке, регулярно избивает свою жену, имеет пять судимостей, и вот такой, извините за выражение, козел стоит у меня на площади, на нашей сибайской площади, и готовит обращение к главному человеку нашей страны. Я понимаю, если бы был уважаемый человек, а тут какой-то непонятный «экскремент» вышел и такое делает. Мы вообще должны такое пресекать, пусть не лезет со своим уставом в наш город, мы сами разберемся в своих проблемах, у нас для этого есть силы и возможности», – цитирует градоначальника BFM-Уфа.

Отметим, что на видео к Владимиру Путину лично обращаются 5 человек, 3 из них – женщины. За ними стоят еще несколько десятков человек. Кого из них Афзалов считает козлом и экскрементом, не уточняется.

Сибай, Игорь Юров

Сибай. Другие новости 13.02.19

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