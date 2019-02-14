В Челябинской области на школьницу обрушился снег с крыши

В Коркино на подростка с крыши дома свалился снег.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 13 февраля, около 14:00 у одного из домов по улице Цвиллинга.

13-летняя школьница шла по тротуару, когда с крыши дома на нее упала гора снега. Девочке оказали медицинскую помощь в городской больнице, сообщает «Горняцкая правда».

Власти Коркино предупреждают горожан об угрозе схода снега и льда с крыш зданий в связи с потеплением и просят быть максимально внимательными.

Челябинск, Виктор Елисеев

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