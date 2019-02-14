В Челябинске полиция прикрыла нарколабораторию

В Челябинске сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД области ликвидировали нарколаборатория.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в лесу возле поселка Западный Сосновского района полиция задержала 22-летнюю женщину и 23-летнего мужчину. В ходе обыска у девушки нашли 27,96 грамма мефедрона. Челябинка призналась, что собиралась продать наркотик.

В рамках дальнейших мероприятий в квартире задержанной, расположенной в доме по улице Бейвеля в Челябинске оперативники обнаружили электронные весы, упаковочный материал, лабораторное оборудование и вещества, использующиеся для синтезирования мефедрона.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 3 статьи 30 части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Молодые люди находятся в СИЗО. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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