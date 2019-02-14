В центре Челябинска зафиксировали превышение концентрации вредных веществ

Роспотребнадзор заявил о серьезном превышении концентрации вредных веществ в Челябинске в дни НМУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, лабораторные исследования атмосферного воздуха региональный Центр гигиены и эпидемиологии проводил в период НМУ 1 степени с 19 часов 11 февраля до 19 часов 13 февраля на стационарном посту по адресу: улица Елькина, 73.

В ходе исследований сотрудники центра определили максимально-разовые и среднесуточные концентрации загрязняющих веществ: взвешенных веществ, диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, бенз/а/пирена, формальдегида.

Согласно результатам лабораторных исследований, было зафиксировано превышение среднесуточной предельно допустимой концентрации диоксида азота в полтора раза.

Челябинск, Виктор Елисеев

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