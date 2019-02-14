Южноуральца будут судить за кражу двух тонн угля у РЖД

Житель Магнитогорска предстанет перед судом за кражу двух тонн угля.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 59-летнего мужчины, который похитил более двух тонн угля с территории эксплуатационного депо станции «Магнитогорск-Пассажирский».

Полицейские установили, что, работая водителем грузового автомобиля на одном из предприятий, занимающихся ремонтом вагонов, днем 16 января мужчина похитил с территории эксплуатационного депо 2 тонны 100 килограммов угля, предназначенного для растопки печей в кузнечном цеху.

Сотрудники транспортной полиции задержали злоумышленника по месту жительства его знакомой, которой он привез уголь для дальнейшей реализации. Стоимость похищенного угля составила более 9 тысяч рублей.

Дознаватели Магнитогорского ЛОП в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража).

«В настоящее время по уголовному делу собрано достаточно доказательств, и все материалы переданы в мировой суд Ленинского района Магнитогорска для рассмотрения по существу», – рассказали в пресс-службе силового ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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