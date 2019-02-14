Челябинца, нападавшего на женщин, отправили в колонию

В Челябинске суд вынес приговор рецидивисту, нападавшему на женщин.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Металлургический районный суд Челябинска признал 40-летнего ранее судимого горожанина виновным в совершении грабежей с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья.

В суде установлено, что челябинец в июле и августе 2018 года на территории района срывал с женщин золотые украшения, после чего скрывался. В ходе расследования сотрудниками полиции был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых налетчик был задержан. Всего от его действий пострадали семь женщин. Общая сумма ущерба составила свыше 150 тысяч рублей.

С учетом ранее имеющихся судимостей, в том числе за совершение аналогичных преступлений, судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 7 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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