На М-5 под Миассом – крупная авария: есть пострадавшие

Движение по автодороге М-5 затруднено из-за крупной аварии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 14 февраля, на 1790-м километре автодороги «Москва – Челябинск».

В результате серьезной аварии с участием грузовых и легковых автомобилей пострадали четыре человека, все они госпитализированы. «В настоящее время транспортный поток на данном участке трассы М-5 парализован, – пишет NewsMiass. – Управление ГОЧС призывает всех автомобилистов отнестись к временным затруднениям в движении с пониманием, заранее продумывать свой маршрут и использовать объездные пути через Кундравы».

Челябинск, Виктор Елисеев

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