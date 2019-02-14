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Четверг, 14 февраля 2019, 15:27 мск

Новости Челябинск

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В Челябинске легковушка влетела в магазин, есть пострадавшие

В Челябинске легковушку влетела в витрину магазина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня на улице 250-летия Челябинска: «Деу Матиз» не смог затормозить перед перекрестком, сбил на пешеходном переходе женщину и врезался в магазин, разбив витрину.

По предварительным данным за рулем находился несовершеннолетний. Других подробностей пока не сообщается.

Челябинск, Павел Зварзин

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