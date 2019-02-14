Новая напасть: в Челябинской области невозможно обеспечить безопасность многоквартирных домов в соответствии с законом

Челябинская область столкнулась с очередной неразрешимой проблемой: невозможностью обеспечить безопасность большой части населения в соответствии с федеральным законодательством.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после трагедии в Магнитогорске, когда в результате взрыва газа обрушился подъезд и под завалами погибли 39 человек, в России ужесточили требования к безопасности в сфере газоснабжения.

В частности, с июня вступят в силу новые правила размещения газовых колонок, предназначенных для подогрева воды – отныне их будет запрещено размещать в санузлах. Более того, уже установленное оборудованное должно быть демонтировано и перенесено на кухню.

В Челябинской области газовые колонки установлены примерно в 3 тысячах многоквартирных домов, только в Челябинске подобным образом обеспечивается горячее водоснабжение более 21 тысячи квартир. А точное количество жилых помещений на сегодняшний день неизвестно.

Первоначально предполагалось, что колонки будут переносить из санузлов в кухни в рамках капитального ремонта, но это оказалось невозможно. Для того чтобы, перенести газовое оборудование из одного помещения в другое, нужно, во-первых, перестроить всю систему водоснабжения – водопровод в таких домах идет из санузла на кухню, что и позволяет за счет одной колонки подавать горячую воду сразу в два помещения. Если просто перенести колонку с кухни, не меняя схему подачи воды, то горячую воду в душе получить будет невозможно. Во-вторых, придется перестраивать и систему вентиляции. А это уже не капремонт, а реконструкция дома, которая стоит в разы дороже, и денег на подобные перестройки нет.

По словам генерального директора Регионального оператора капитального ремонта Челябинской области Вадима Борисова, решить проблему можно было бы либо за счет электронагревателей, но в этом случае придется менять систему электроснабжения квартир, либо за счет установки общедомовых бойлеров. Но оба варианта опять же подразумевают реконструкцию дома, а, значит, потребуют солидных финансовых вложений.

Что с этим делать, пока никто не знает. Пока невозможно ремонтировать дома с газовыми колонками (а, как правило, эти здания построены 50-60 лет назад и раньше), даже если их срок участия в программе уже подошел.

В данные момент регоператор разрабатывает документацию для нескольких тестовых домов, чтобы хотя бы приблизительно подсчитать, в какие суммы выльется такая реконструкция.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 14.02.19

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