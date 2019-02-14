Двое пострадавших в аварии под Миассом скончались

Двое из четверых пострадавших в аварии на М-5 в Челябинской области скончались.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», стали известны подробности о дорожно-транспортном происшествии на 1790-м километре автодороги «Москва – Челябинск».

Напомним, ранее стало известно о затруднении движения на участке автодороги М-5 из-за крупной аварии. Как оказалось, в столкновении пострадали автомобили «Лада Калина» и три грузовика.

По словам очевидцев, легковушка не успела завершить обгон и столкнулась с грузовым автомобилем, ехавшим во встречном направлении. После этого столкнулись еще две фуры.

В легковой машине ехали четверо молодых людей – парни и девушки. Все они серьезно пострадали. Один из пострадавших скончался по дороге в больницу. Еще один, по данным министерства здравоохранения Челябинской области, умер в больнице.

Челябинск, Виктор Елисеев

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