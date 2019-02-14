Муниципалитеты и бизнес Южного Урала жалуются на необоснованные счета «мусорных» регоператоров

Глава Челябинского УФАС Анна Козлова рассказала о жалобах на самоуправство региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с началом «мусорной» реформы муниципалитеты столкнулись с пробелами в законодательстве, а бизнес – с существенным ростом стоимости услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщила начальник Челябинского УФАС России Анна Козлова.

Южноуральских чиновников не устраивают нестыковки законодательства, регулирующего обращение с твердыми коммунальными отходами, и законодательства о закупках. Так, обязанностью регоператора является ликвидация несанкционированных свалок, возникших лишь после начала его работы. Что касается старых свалок, они – забота муниципальных властей. Однако на ликвидацию свалки чиновникам дается лишь месяц. Провести за это время конкурсные процедуры, заключить договор и физически ликвидировать свалку физически невозможно.

Тогда в дело вступает регоператор и выставляет муниципалитету счет. Однако тариф на эту услугу в законодательстве не прописан, и регоператор, уверены чиновники, оценивает свои затраты наобум, при этом явно в сторону завышения. Жалобы на подобную практику со стороны муниципалитетов приобрели уже массовый характер. Однако, как призналась Анна Козлова, повлиять на эту ситуацию ФАС не в состоянии, так как это не вопрос конкуренции.

Бизнес же просто жалуется на рост стоимости по вывозу мусора. Казалось бы, что в этом удивительного? Ведь и затраты населения с введением нового тарифа существенно выросли. Однако если простых южноуральцев чиновники пытаются успокоить рассказами о том, что услуга и тариф совсем-совсем новые, и с практиковавшимся ранее вывозу мусора сравнивать некорректно, то в случае с юридическими лицами ситуация несколько иная. Ведь юридические лица и раньше заключали с операторами «мусорного» рынка договоры на вывоз мусора, исходя не из квадратного метра помещения, как население, а из конкретного количества вывозимых отходов. «Что касается жалоб от юридических лиц, которые говорят о том, что их затраты на вывоз мусора растут, то это уже наша компетенция», – заявила глава Челябинского УФАС. Впрочем, приведет ли это к снижению затрат бизнеса, чиновница не уточнила.

Челябинск, Виктор Елисеев

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