Россиян могут лишить возможности выбирать компанию для обслуживания газовых плит и заставить отвечать за нерадивых соседей (ВИДЕО)

Южноуральцам запретят самим выбирать компанию для обслуживания внутриквартирного газового оборудования (ВКГО). И хотят заставить отвечать за недобросовестных соседей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после трагических событий в Магнитогорске, где 31 декабря в результате взрыва в жилом доме погибли 39 человек, в Челябинской области второй месяц пытаются выявить проблемы обеспечения безопасности газоснабжения населения и определить пути их законного решения.

Сегодня этот вопрос обсуждался на заседании рабочей группы в Законодательном собрании региона. В состав группы вошли депутаты, представители надзорных органов и газовых компаний.

Участники встречи пришли к выводу, что основными проблемами на сегодняшний день являются пробелы в законодательстве и позиция населения.

Напомним, согласно действующим законам РФ, обслуживать внутриквартирные газовые сети может любая компания, имеющая допуск к таким работам. Иными словами, домовые газопроводы в здании может обслуживать одна компания, а квартирные сети – десяток других. Подобная схема не позволяет наладить жесткий контроль за состоянием сетей, поэтому выносится законодательная инициатива: отвечать за состояние общедомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного (ВКГО) должна одна компания.

Южноуральские депутаты и представители контролирующих органов считают, что к контролю за состоянием сетей должны подключиться и поставщики газа. В компании «НОВАТЭК-Челябинск», являющейся единственным розничным продавцом газа для населения на территории Челябинской области, от такой перспективы категорически отказываются, ссылаясь на то, что их функция – только поставка голубого топлива, а для контроля за состоянием оборудования у них нет ни сил, ни средств.

Однако некоторые члены рабочей группы настаивают: если у компании нет возможности заниматься всем спектром услуг в рамках газообеспечения, то ее вообще не стоит пускать в регион.

«Новатэку не интересно население, так как от промышленных предприятий прибыль больше»

Большинство членов рабочей группы – особенно газовики – к столь радикальным мерам пока не готовы, а вот инициативу допускать к обслуживанию внутриквартирного оборудованию только ту компанию, которая контролирует общедомовые сети, Госдума должна рассмотреть до конца февраля.

Вторая проблема стоит не менее остро: южноуральцы вообще не желают заключать договоры на обслуживание своих плит. Если соглашения по ВДГО заключены в 94% газифицированных многоквартирных домах, то охват договорными отношениями собственников квартир составляет, по данным ГЖИ, от 20% до 50% в зависимости от муниципалитета (в январе 2019 года представители ГЖИ заявляли, что этот показатель превышает 60% – прим. НД).

Более того, в некоторые квартиры газовики не могут попасть годами и заявляют, что как раз такие квартиры представляют наибольший риск, так как оборудование там либо безнадежно устарело, либо за ним не следят должным образом.

Решить проблему предлагается за счет упрощения процедуры наказания таких нерадивых пользователей: поскольку перекрыть подачу газа в отдельно взятую квартиру невозможно, для газовиков было бы идеальным решением отключать в случае недопуска в квартиру весь стояк – сегодня это возможно только в случае прямой угрозы для жильцов (например, при загазованности подъезда).

«У нас коллективная ответственность, – заявляют газовики, – Пусть жильцы сами со своими соседями разбираются». При этом отмечается, что нет допуска, в основном, в те квартиры, где обитают асоциальные элементы или вообще никто не живет.

То есть, по задумке газовиков, жильцы газифицированных домов, исправно платящие им за содержание своего ВКГО, должны еще каким-то образом обеспечивать газовым службам доступ к вечно пьяным и нередко буйным соседям, а также по все стране (а то и по миру) разыскивать владельцев пустующих квартир. И все это время сидеть без газа.

Любопытно, что такая схема не вызвала никаких возражений ни у депутатов, ни у представителей надзорных структур, кроме прокуратуры. Но если это предложение поддержит Госдума, то возражений не останется и у прокуроров. Альтернативные варианты решения проблемы пока не рассматриваются, так как они слишком затратны.

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 14.02.19

Муниципалитеты и бизнес Южного Урала жалуются на необоснованные счета «мусорных» регоператоров. / «Утекают триллионы»: бурный рост тарифов ЖКХ запрограммирован Минфином РФ. / Режим «черного неба» продлили в четырех городах Южного Урала. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»