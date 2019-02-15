ВСМ Челябинск – Екатеринбург осталась в Стратегии пространственного развития

Проект ВСМ Челябинск – Екатеринбург включен в Стратегию пространственного развития РФ на период до 2025 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экономического развития Челябинской области, документ утвержден председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым и опубликован на сайте кабинета министров вчера, 14 февраля. Стратегией определены принципы, приоритеты и основные направления пространственного развития России, а также перспективные центры экономического роста. Из текста документа следует, что Челябинская и Свердловская области входят в Уральско-Сибирский макрорегион, а Челябинск и Екатеринбург являются перспективными крупными центрами экономического роста Российской Федерации. В список включены города, образующие крупные и крупнейшие городские агломерации.

Среди прочих мер, направленных на обеспечение ликвидации инфраструктурных ограничений, документом предусмотрено строительство высокоскоростной магистрали Екатеринбург – Челябинск.

«С учетом одобрительной резолюции председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева на обращение губернаторов Челябинской и Свердловской областей Бориса Дубровского и Евгения Куйвашева, ожидается включение проекта в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, а также завершение переговоров об условиях концессии, подписание концессионного соглашения и запуск проектирования», – заявили в пресс-службу южноуральского минэкономразвития.

Впрочем, на данный момент в комплексном плане модернизации магистральной инфраструктуры в России на период до 2024 года этого объекта нет, зато есть другая ВСМ – Москва – Казань. И учитывая весьма необязательное отношение чиновников всех уровней к документам, именуемых стратегиями, оптимизм МЭР Челябинской области не имеет под собой каких-либо серьезных оснований.

Челябинск, Виктор Елисеев

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