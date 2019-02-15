С крыши до подвала: прокуратура оценила степень ущерба затопленного фонтаном кипятка дома в Челябинске

Челябинская прокуратура рассказала о результатах проверки девятиэтажки, на которую обрушился фонтан кипятка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, установлено, что в радиусе 150 метров от дворового фасада дома №336 по проспекту Победы в 03:40 6 февраля произошло повреждение наружных магистралей теплоснабжения – прорыв инженерных сетей с выходом на поверхность. Указанные сети в контуре Северо-западной котельной находятся на балансе АО «УСТЭК-Челябинск».

Проверка показала, что причиной повреждения тепловых сетей явилась наружная сквозная коррозия трубопровода. «В результате вертикального распыления воды температурой не менее 100 градусов из образовавшегося свища произошло повреждение общедомового и иного имущества многоквартирного дома 336 по проспекту Победы. Так, вода попала на кровлю, в вентиляционные каналы и слуховые окна технического этажа дома, в дальнейшем на технический этаж и через межэтажные перекрытия в квартиры 9 этажей до подвального помещения», – сообщили в надзорном ведомстве.

По результатам обследования выявлены повреждения лифтового оборудования, кровли, общедомового и индивидуального электрооборудование, стен лестничных маршей и коридоров общего пользования. В настоящее время силами управляющей компании проводятся мероприятия по составлению актов о затоплении жилых помещений.

«Таким образом, в ходе проверки выявлен факт ненадлежащего исполнения балансодержателем тепловых сетей обязанностей по их надлежащему содержанию и обеспечению бесперебойного функционирования. Учитывая изложенное, прокуратурой района генеральному директору АО «УСТЭК-Челябинск» 14 февраля внесено представление об устранении нарушений закона, решении вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности», – рассказали в областной прокуратуре.

Жителям дома напоминают, что надзорный орган может предъявить исковые заявления по вопросу возмещения ущерба в интересах граждан, которые в силу возраста или состояния здоровья не могут самостоятельно обратиться в суд. Для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением в прокуратуру района (улица Солнечная, 2).

Вместе с тем, ранее теплоснабжающая организация заявила, что готова возместить ущерб в добровольном порядке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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