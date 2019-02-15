Мамаша из Челябинской области, отравившая шестимесячного сына водкой, получила условный срок

В Челябинской области огласили приговор женщине, до смерти напоившей шестимесячного сына водкой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Красноармейским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении 39-летней жительницы района. В январе 2018 года данное уголовное дело было прекращено районным судом в связи с примирением сторон.

По кассационному представлению заместителя прокурора Челябинской области постановление Красноармейского районного суда о прекращении уголовного дела отменено, дело передано на новое рассмотрение.

Установлено, женщина ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию своего малолетнего 6-месячного сына. В мае 2017 года, чтобы усыпить младенца, она напоила его спиртосодержащей жидкостью. «В результате преступных действий в организм ребенка поступил этиловый спирт, что вызвало расстройство жизненно важных функций организма и привело к его смерти в результате острого отравления алкоголем», – напомнили в надзорном ведомстве.

Суд признал горе-мамашу виновной в причинении смерти по неосторожности и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенном с жестоким обращением. «С учетом смягчающих вину обстоятельств ей назначено наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года 4 месяца», – сообщили в надзорном ведомстве. Что именно могло смягчить сердце районных судей, не уточняется.

Челябинск, Виктор Елисеев

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