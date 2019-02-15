Депутата-врача из Магнитогорске будут судить за хищения и взятки на 35 миллионов рублей

В Магнитогорске перед судом предстанет бывший главврач городской больницы, обвиняемый в хищении и взятках на сумму свыше 35 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Орджоникидзевского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата Магнитогорского городского собрания. Он обвиняется в присвоении и растрате, совершенных с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, злоупотреблениях должностными полномочиями, повлекших тяжкие последствия, а также получении взятки в крупном размере.

По версии следствия, магнитогорец в течение 2012-2017 годов, являясь главным врачом МАУЗ «Городская больница № 2», устанавливал подчиненным работникам необоснованно завышенные выплаты стимулирующего характера, часть которых передавались ему обратно, а также присваивал средства, начисленные в качестве зарплаты фиктивно трудоустроенным лицам.

Кроме того, за счет учреждения он приобретал дорогие лекарственные средства страдающей тяжелым заболеванием родственнице, которая находилась на лечении в учреждении в платной палате повышенной комфортности, при этом деньги за это в кассу учреждения не вносил.

Таким образом главврач присвоил около 35 миллионов рублей, принадлежащих больнице м администрации Магнитогорска.

Кроме того, в 2013-2017 годах мужчина систематически получал взятки от директора коммерческой организации. За заключение муниципальных контрактов с его предприятием как единственным поставщиком главврач получал 10%-ный откат, обогативший его более чем на 650 тысяч рублей.

По ходатайству следователя судом на имущество обвиняемого – квартиру и два земельных участка наложен арест.

Прокуратурой района в защиту интересов государства обвиняемому предъявлен гражданский иск на указанную сумму причиненного ущерба.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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