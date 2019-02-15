В Миассе подросток погиб, надышавшись газом

В Челябинской области следователи выясняют обстоятельства гибели школьника-токсикомана.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла вечером 13 февраля в южной части Миасса. Четверо школьников в возрасте от 11 до 14 лет попросив взрослого купить каждому по бытовому газовому баллончику, направились к городскому пруду, чтобы поймать кайф, вдыхая пары газа для заправки зажигалок.

В процессе занятия токсикоманией у самого старшего начались галлюцинации. Подросток побежал к воде, но через несколько шагов рухнул на землю. Вызванные к месту ЧП медики смогли лишь констатировать смерть школьника.

«Как выяснилось, погибший давно начал заниматься токсикоманией, – цитирует NewsMiass руководителя следственного отдела СКР по Миассу Анатолия Селиверстова. – Мы инициируем проверку руководства двух школ старой части города, где учился погибший и учатся его товарищи. Никто из органов профилактики не выявил и не пресек опасное увлечение мальчика. Будут вопросы к классному руководителю и другим педагогам. Известно, что ребенок воспитывался в многодетной семье и на учете в инспекции не состоял».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.02.19

Депутата-врача из Магнитогорске будут судить за хищения и взятки на 35 миллионов рублей. / Мамаша из Челябинской области, отравившая шестимесячного сына водкой, получила условный срок. / С крыши до подвала: прокуратура оценила степень ущерба затопленного фонтаном кипятка дома в Челябинске. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»