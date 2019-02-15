В Челябинске вынесли приговор педофилу-рецидивисту

Челябинский областной суд огласил приговор мужчине, обвиняемому в надругательстве над несовершеннолетней.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 35-летний челябинец уже был судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего и вышел на свободу в феврале 2018 года. Несмотря на то, что находился под административным надзором и не имел права покидать Челябинск, он уехал в Миасс, где поселился у женщины, с которой, отбывая срок, познакомился по переписке.

Вечером 20 июня 2018 года на улице в Миассе челябинец встретил незнакомую младшеклассницу. Угрожая убийством, схватил ее, закрыл рот ладонью и приставил к горлу нож, потребовав идти вместе с ним. Мужчина привел ребенка в подвал, расположенный в подъезде соседнего дома, и надругался над ним.

Через 3 дня его задержали.

Мужчина признан виновным в изнасиловании, с использованием беспомощного состояния малолетней потерпевшей, соединенном с угрозой убийством, в насильственных действиях сексуального характера, в угрозе убийством.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел подсудимому состояние здоровья, признание вины, а по преступлению в отношении малолетней – активное способствование раскрытию и его расследованию. Отягчающим обстоятельством признаны рецидив и уклонение от административного надзора.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части в колонии особого режима. Кроме того, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на 12 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный Суд РФ.

Челябинск, Павел Зварзин

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