В Челябинской области задержали тонну контрабандного табака для кальяна

Челябинские таможенники задержали партию контрабандного табака для кальяна.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, сотрудники ведомства совместно с Погрануправлением ФСБ по Челябинской области и ГУ МВД по региону задержали автомобиль с тонной контрабандного табака для кальяна. Около 20 тысяч пачек турецкого «Al Saha» без российских акцизных марок везли из Казахстана для продажи в Челябинске.

По закону вся иностранная табачная продукция, ввозимая на реализацию, подлежит обязательной маркировке и облагается таможенными пошлинами, напомнили таможенники. «Сумма акцизов за 960 килограммов контрабандного товара составила 2,6 миллиона рублей, что является крупным размером», – комментирует заместитель начальника Челябинской таможни Евгений Мелехов.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в крупном размере). Злоумышленникам грозит до двух лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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