Глава Роскосмоса грозит закрытием УКВЗ

Глава Роскосмоса грозит закрытием Усть-Катавского вагоностроительного завода.

Как сообщал ранее «Новый День», вчера, 14 февраля, несколько сотен сотрудников Усть-Катавского вагоностроительного завода собрались у центральной проходной предприятия. Участники несанкционированного митинга возмущались низкими январскими зарплатами и требовали встречи с руководством.

Правда, сначала вместо представителей руководства к недовольным рабочим вышел председатель профкома работников УКВЗ Сергей Швалев. По давней традиции российских профсоюзов, он полностью встал на сторону руководителей завода и попытался урезонить людей, интересы которых, по идее, должен защищать. Позднее с сотрудниками УКВЗ встретился директор завода Артем Бахарев, пообещавший скорректировать систему оплаты труда, «которая должна измениться благодаря увеличению объемов производства трамваев и ряда инвестиционных проектов, реализация которых начнется в ближайшее время при поддержке ОРКК и госкорпорации «Роскосмос», – уточнили в пресс-службе входящего в Роскосмос Центра имени Хруничева, непосредственно владеющего УКВЗ.

Однако вечером 14 февраля стало известно, что стихийному митингу предшествовало подписанное главой корпорации Дмитрием Рогозиным письмо на имя губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Датировано послание 11 февраля.

«Производственные мощности завода полностью укомплектованы всем необходимым персоналом и оборудованием, имеется разрешительная документация, что позволяет УКВЗ осуществлять производство существующего модельного ряда трамвайных вагонов и запасных частей, а также обеспечить поставки трамваев сразу в несколько регионов РФ, – цитирует «Интерфакс» оказавшийся в его распоряжении документ. – В этой связи прошу Вашего решения о закупке 100 трамвайных вагонов производства УКВЗ в интересах обновления трамвайных парков Челябинска и Магнитогорска».

В случае отказа со стороны правительства Челябинской области, производство, «на котором трудятся более 25% жителей Усть-Катава» придется закрыть, грозит г-н Рогозин.

Интересно, что информация о письме Рогозина Дубровскому появилась после публикации заявления южноуральского губернатора по поводу утреннего митинга. Борис Дубровский из Сочи, с полей Российского инвестиционного форума, сделал звонок руководству Усть-Катавского вагоностроительного завода, в котором высказал обеспокоенность ситуацией с трудовым коллективом. «Считаю, что руководство вагоностроительного завода должно услышать людей, выстроить диалог с профсоюзом и трудовым коллективом, выработать решение», – процитировала пресс-служба главы региона г-на Дубровского.

Напомним, в начале февраля Дмитрий Рогозин побывал с визитом в Челябинской области. Официально его приезд был связан в обсуждением будущего работающих на территории региона предприятий Роскосмоса, в том числе УКВЗ. Однако, по слухам, поездка преследовала и другую цель.

Во властных коридорах судачат, что возможна отставка Дмитрия Рогозина с поста главы Роскосмоса, политик подыскивает место для грядущего десантирования и не прочь вернуться в Госдуму. Якобы, г-н Рогозин весьма заинтересовался тропинкой, по которой в российский парламент попала г-жа Ямпольская – в качестве главной представительницы Южного Урала. Обсудить этот сценарий, якобы, и прилетал в Челябинскую область пока еще главный по космосу. Судя по усть-катавскому демаршу, договориться не удалось.

Челябинск, Виктор Елисеев

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