В Челябинске осудили упрямых наркодилеров, полгода пытавшихся пронести гашиш в колонию

Пятеро южноуральцев осуждены за попытку сбыта более килограмма наркотиков на территорию исправительного учреждения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Курчатовский районный суд Челябинска пять человек виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенном в исправительном учреждении, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

В ходе судебного процесса установил, что заключенный одной из челябинских колоний решил развернуть на территории учреждения торговлю гашишем. О доставке наркотика он договорился с подельниками на свободе.

Однако бизнес-проект провалился. При перевозке наркотика в августе 2017 года соучастники были задержаны сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. У них изъяли не менее 566 граммов гашиша. Однако на этом наркодилеры не успокоились. И в ноябре-декабре 2017 года еще дважды пытались переправить наркотики в колонию. Но каждый раз в разном составе задерживались сотрудниками УФСБ.

Всего за указанный период из незаконного оборота сотрудниками правоохранительных органов у подельников было изъято свыше 1 килограмма гашиша и каннабис массой не менее 6,65 грамма.

Суд приговорил виновных к наказаниям от 8 до 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего, строгого и особого режимов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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