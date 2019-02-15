Чувствуете смог? А его нет! Роспотребнадзор отчитался об итогах мониторинга воздуха в Челябинске

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области отчиталось об итогах мониторинга за загрязнением атмосферного воздуха в Челябинске 13 февраля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», смог висел над городом с 11 февраля, с понедельника в городе объявлены НМУ 1 степени опасности. Люди жалуются на невозможность дышать, особенно по ночам. По словам горожан, ситуация существенно обострилась в ночь с 13 на 14 февраля: если к утру в городе, как правило, немного свежеет, о резкий неприятный запах, накрывший город 13 февраля продолжал ощущаться в воздухе и в первой половине четверга.

Между тем, Роспотребнадзор никаких нарушений в городском воздухе не обнаружил.

«Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области в рамках социально-гигиенического мониторинга силами Испытательного лабораторного Центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» в периоды НМУ 1 степени с 19:00 11 февраля 2019 года до 19:00 13 февраля 2019 года выполнены лабораторные исследования атмосферного воздуха на стационарном посту по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, 73 по определению максимально-разовых и среднесуточных концентраций загрязняющих веществ: взвешенных веществ, диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, формальдегида, – говорится в официальном сообщении на сайте ведомства. – 13 февраля исследовано 24 пробы, превышение гигиенических нормативов регистрировалось в 1-ой пробе по содержанию диоксида азота на уровне 1,2 ПДК».

В свою очередь, горожане выложили в соцсетях скриншоты с сервисов мониторинга, демонстрирующие, как менялась ситуация в течение 13 февраля:

И если утром в пределах нормы показатели были практически по всему Челябинске, кроме ЧМЗ, то к ночи практически весь город «покраснел», что означает значительное превышение ПДК. Но в это время Роспотребнадзор ситуацию не контролировал.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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