Под Челябинском выросло озеро из нечистот

В Сосновском районе ассенизаторские машины сбрасывают нечистоты на сельскохозяйственные земли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о странной практике экологам сообщили жители села Саргазы. Южноуральцы заметили на автодороге М-5 снующие туда-сюда ассенизаторские машины. А на соседних полях выросло целое озеро из нечистот.

Прибывшие на место общественники увидели, как цистерна с нечистотами опорожняется прямо на сельскохозяйственном поле, передвигаясь с помощью трактора. «По словам того, кто оперировал трактором, глава Саргазинского поселения санкционировал работы, – цитирует «Первый областной» руководителя экологической организации. – Мы попытались навестить главу, чтобы выяснить, действительно ли он разрешил данные мероприятия. К сожалению, администрация была закрыта. Со слов водителей, в домах отсутствует центральное водоснабжение, и потому такая практика регулярная. Говорят, если не здесь сбрасывать, то где еще».

Оказалось, что и глава, и его заместители вместе с руководством Сосновского района находятся на выездном совещании. В министерстве экологии Челябинской области оказались не в курсе ситуации. Но обещали разобраться, как только получат от экологов жалобу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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