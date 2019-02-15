Moody's повысило кредитный рейтинг ММК

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило кредитный рейтинг ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 8 февраля Moody's изменил суверенный рейтинг правительства России Вa1 до Baa3, изменив прогноз по данным рейтингам с «позитивного» на «стабильный». Вслед за этим рейтинг ММК был повышен с Baa3 до Baa2 с прогнозом «стабильный».

По словам аналитиков Moody's повышение кредитных рейтингов России отражает «позитивный эффект от мер, принятых в последние годы для укрепления и без того устойчивых государственных финансов и внешних показателей РФ, а также для снижения уязвимости страны перед внешними потрясениями, включая новые санкции».

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 15.02.19

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