Южноуральский губернатор заговорил об отставке мэров Златоуста и Чебаркуля

Глава Челябинской области Борис Дубровский не исключил отставки мэров двух проблемных муниципалитетов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кадровые решения могут быть принято, если в деятельности главы Златоуста Вячеслава Жилина и мэра Чебаркуля Сергея Ковригина. Об этом заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Напомним, 31 января в администрации Златоуста прошли обыски, вызванные гигантской задолженностью муниципалитета перед газовиками. Есть вопросы у силовиков и к чиновникам Чебаркуля, также связанные с коммунальной сферой.

«Нельзя сказать, что я всем доволен, я считаю, что мы не все сделали, что должны были. Сейчас их [глав] работу оцениваем на «три с плюсом», – цитирует ТАСС слова губернатора о главах Златоуста и Чебаркуля. – Если будут выявлены моменты [нарушений], буду принимать кадровые решения. Но на текущий момент я кадровые решения принимать не намерен».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.02.19

Под Челябинском выросло озеро из нечистот. / Проверка детской больницы Копейска, в которой за месяц умерли трое детей, затягивается. / Чувствуете смог? А его нет! Роспотребнадзор отчитался об итогах мониторинга воздуха в Челябинске. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»