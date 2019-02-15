Челябинские дольщики выйдут на пикет

Дольщики ЖК «Яркая жизнь» выйдут в Челябинске на пикет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», акция протеста пройдет в понедельник, 18 февраля, с 11:00 до 12:00 у здания министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области. В пикете намерены принять участие 40 дольщиков жилого комплекса «Яркая Жизнь», который возводил «Майлстоун Девелопмент».

Как уже сообщал «Новый День», проблемы со сдачей жилья у финансово-строительного холдинга «Майлстоун Девелопмент» начались в конце 2016 года, когда два соучредителя на неопределенный срок отложили стройку четырех десятиэтажек. В какой-то момент владельцы недостроев не сошлись во мнениях и поделили активы. После чего один из экс-компаньонов уехал за границу. В итоге дольщики остались без обещанных 22 тысяч квадратных метров жилья.

Долгое время горожане тщетно пытались обратить внимание властей на свою проблему. Наконец, в ноябре 2017 года обманутая дольщица вышла на пикет к зданию областной прокуратуры. Сразу после акции протеста организована проверка соблюдения прав участников долевого строительства многоквартирных домов на Краснопольской площадке. Уже через две недели силовики задержали оставшегося на родине руководителя застройки микрорайона, предъявив ему обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По предварительным подсчетам, причиненный челябинским дольщикам ущерб превысил 1 миллион рублей.

Начался процесс банкротства компании-застройщика. Областные власти взяли на контроль достройку четырех многоэтажек. Первую из них обещали сдать в конце 2018 года. Однако дом до сих пор не сдан. Сорваны сроки работ и на оставшихся домах. Тем временем, недостроенные объекты ветшают, а стройматериалы, по словам дольщиков, исчезают со стройки в неизвестном направлении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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