На Урале решили судьбу пенсионера, выброшенного на улицу родственниками

Южноуральский пенсионер, выброшенный родственниками на улицу, переедет в интернат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в июне 2018 года на одной из улиц Чебаркуля обнаружили одинокого пожилого мужчину, который не смог сказать, кто он и откуда. При нем нашли записку, в которой не подписавшиеся люди просили его забрать, поскольку сами они не могут за ним ухаживать. «Найденышу» вызвала «скорую помощь», а на следующий день мужчину перевели в психоневрологическую больницу №2 в поселке Мирный.

О вопиющем случае очевидцы сообщили в социальных сетях. «В приёмный покой больницы Чебаркуля был доставлен мужчина лет 70. Практически не передвигается, разговаривает неразборчиво, – написала одна из жительниц Чебаркуля. – Спросила, как зовут, назвал имя Василий. При нём была записка, цитирую: «Пётр, забери отца себе, он нам больше не нужен, нас не ищи, мы переехали в другой город». Медперсонал покормил его, напоили чаем, но что дальше его ждёт – неизвестно».

При мужчине кроме записки нашли еще паспорт на имя Василия Петровича Головина, в июле ему исполнялось 64 года, он прописан в городе Верхний Уфалей Челябинской области. К поиску родных был подключен общественный помощник Уполномоченного по правам человека в Челябинской области, чтобы выяснить, что это за родственники, которые смогли бросить человека на улице.

По адресу регистрации в Верхнем Уфалее обнаружили полуразрушенный двухэтажный барак, не пригодный для проживания: остались только стены в следах пожара. Соседи пояснили, что родственников или близких людей Василия Головина не знают, где их найти, тоже, поскольку сам Василий и его сын находились в местах лишения свободы.

ГУФСИН России по Челябинской области, в которое был направлен запрос омбудсмена, сообщило, что Василий Головин дважды отбывал наказание в учреждениях принудительного содержания. Был осужден по статье 228 УК РФ в 2002 и 2007 годах, освобожден в августе 2016 года.

Управление социальной защиты администрации Чебаркуля занялось оформлением документов для помещения Василия Головина в стационарное учреждение социального обслуживания. Для этого необходимо было признание недееспособным в судебном порядке. Суд принял положительное решение.

На сегодняшний день мужчине назначена 1 группа инвалидности, назначена пенсия по старости и ежемесячная денежная выплата по инвалидности. В марте его переведут в Чебаркульский психоневрологический интернат.

«Все социальные и медицинские службы в решении проблемы сработали оперативно и качественно. Несмотря на социальный статус и жизненные обстоятельства – был осужден и провел значительную часть жизни в колонии, – каждый имеет право получить необходимую помощь и защиту. Надеюсь, что теперь у Василия Головина все будет хорошо. За ним будет установлен надлежащий присмотр и уход. Хотя в этом возрасте для пожилого человека нет ничего лучше, чем забота и общение с близкими людьми», – сказала южноуральский омбудсмен Маргарита Павлова.

Добавим, что историей заинтересовалась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она отметила, что история поразила ее тем, что человека бросили на произвол судьбы его же родственники. «Поражает жестокость и черствость людей, которые бросают на произвол судьбы стариков и детей», – сказала Татьяна Москалькова.

Родственников мужчины так и не нашли.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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