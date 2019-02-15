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Пятница, 15 февраля 2019, 19:07 мск

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Малолетний живодер чуть не отрубил голову собаке

Школьник из сибирского поселка пытался отрубить голову собаке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в поселке Филимоново Красноярского края. Об этом зоозащитники рассказали в социальных сетях.

Ученик младших классов попытался расправиться с бездомной собакой. Школьник привязал животное к забору, взял топор и попытался отрубить псу голову. Спугнула малолетнего живодера проходившая мимо женщина.

Собаку спасли зоозащитники. Псу пришлось лишь ампутировать ухо. Сейчас животное выздоравливает и продолжает тянуться к людям, рассказали волонтеры.

В паблике «Плохие новости 18+", где рассказали эту историю, пишут, что школьника уже видели с убитым животным. Якобы, за несколько дней до расправы над собакой он задушил кошку и разгуливал с ней по улицам. Тогда у живодера также видели топор.

Челябинск, Виктор Елисеев

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