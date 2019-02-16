Южноуральская погода репетирует весну

Термометры южноуральцев перебираются в плюсовую зону: о весне говорить еще рано, но до конца февраля сильных морозов не ожидается.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на то, что минувшей ночью температура воздуха в отдельных районах достигала минус 21 градуса, сегодня днем в Челябинской области прогнозируется максимум минус 7. А в горах – вообще плюс 1. Аналогичная погода ожидается и воскресенье, а в понедельник станет еще немного теплее.

Согласно среднесрочному прогнозу синоптиков, дневные температуры на Южном Урале до конца февраля не опустятся ниже минус 10 градусов Цельсия.

Зато март начнется с похолодания до минус 15.

Челябинск, Павел Зварзин

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