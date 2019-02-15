Челябинск вошел в топ-5 городов с самыми дикими акциями в День святого Валентина

Челябинцы шокировали соцсети «оригинальной» акцией ко Дню святого Валентина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неумеренную «креативность» южноуральских чиновников подняли на смех на просторах интернета. Акция, приуроченная ко Дню святого Валентина, и распиаренная пресс-службой министерства здравоохранения Челябинской области вошла в «ТОП-5 самых диких акций на День святого Валентина»

«14 февраля – это не только мишки из роз, надувные сердца и признания в любви, но и жесткий креатив от наших соотечественников. Мы собрали топ самых странных способов отпраздновать День влюбленных», – представили свой рейтинг авторы telegram-канала «Транспарант».

Пятую строчку списка заняли подмосковные экологи с «Укорени свою любовь». Они предложили сделать пожертвование через сайт и выбрать дерево, которое весной посадят волонтеры посадят его весной. После этого жертвователи получат фото и координаты деревца. «Что делать тем, чья сосенка через пару месяцев засохнет – неясно», – недоумевает «Транспарант».

Четвертыми в рейтинге стали школьники из Твери, дарившие букеты... бабушкам, которые просили милостыню у церквей. А третью – уссурийские полицейские, вручавшие вместе с детьми водителям валентинки с надписями «Тебя любят, пристегни ремень безопасности», «Тебя ждут дома», «Не спеши».

Челябинцы заняли почетное второе место. «В Челябинске влюбленных загоняли на экспресс-тест на ВИЧ. Надеемся, что это никому из уральцев не испортило романтический вечер. Вероятно, в качестве компенсации за возможные «неудобства» в связи с неожиданными результатами, молодых людей одаривали еще и бесплатными презервативами», – с ироничным недоумением пишут авторы telegram-канала.

В креативности южноуральские чиновники уступили лишь жителю Калининграда. Молодой человек, прикрепив на спину бумажные крылышки, расположился на могиле философа Иммануила Канта и принялся уплетать сырые куриные сердечки. Таким образом он попытался «показать брутальную сторону праздника, обыграв образ сердцееда».

Челябинск, Виктор Елисеев

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