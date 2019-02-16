Лавина ни при чем: шведы выдвинули свою версию гибели группы Дятлова

Шведы выдвинули собственную версию гибели группы Дятлова.

Напомним, 23 января 1959 года из Свердловска (ныне Екатеринбург) в туристический поход по Северному Уралу отправилась группа из 10 человек. 28 января один из них – Юрий Юдин – вынужден был отправиться домой из-за болезни. На активную часть маршрута вышли 9 туристов. Поход имел третью (наивысшую) категорию сложности. За 16 дней участники должны были преодолеть на лыжах не менее 350 километров, совершить восхождения на горы Отортэн и Ойко-Чакур, а 12 (или 14) февраля – выйти к поселку Вижай, откуда дать телеграмму в УПИ. Но на связь они не вышли.

На их поиски отправились 20 февраля. 26 февраля на склоне горы Холатчахль (Гора мертвецов) была найдена палатка. Тела всех погибших были обнаружены в разных местах с февраля по май 1959 года. По дневникам участников похода удалось установить, что палатку на склоне горы Холат-Сяхыл они разбили во второй половине дня 1 февраля. Расследование уголовного дела длилось ровно 3 месяца (с 28 февраля по 28 мая) и было закрыто с формулировкой: «Следует считать, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую они были не в состоянии».

На сегодняшний день существует множество версий гибели туристов – от схода лавины до нападения пришельцев и убийства иностранными спецслужбами (сторонники последней версии в качестве ключевых аргументов выдвигают обнаружение среди вещей погибших одежды со следами радиоактивной пыли и странный состав группы – среди туристов были два сотрудника комбината №817, ныне ПО «Маяк», а также, по всей видимости, бывший боец СМЕРШ). В год 60-летия гибели туристов по их маршруту вновь организуются экспедиции с целью приблизиться к разгадке их таинственной смерти.

В числе прочих путем дятловцев прошла группа шведов, которые выдвинули свои версии произошедшего в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года.

В интервью изданию Aftonbladet исследователи рассказали, что ночевка на месте гибели группы Дятлова далась им нелегко: «Было очень тихо, не было слышно абсолютно ничего … Там стояла просто мертвая тишина. Я с такой больше нигде не сталкивался, это было неприятно», – цитирует «Газета» участника похода Ричарда Хольмгрена.

По его мнению, дятловцы могли оказаться в эпицентре «необычайно сильной бури»: «Думаю, они боялись, что палатку сдует, и они покатятся в ней вниз по горе, полностью потеряв контроль».

Другой участник похода Андреас Лильегрен не исключает криминальный характер смерти группы. «Если за этим стоят военные, то скорее речь идет о том, что они увидели что-то, чего не должны были видеть, и их попросту ликвидировали. С другой стороны, если бы военные хотели убить их, они могли бы сделать это гораздо лучше, позаботиться о том, чтобы тела вообще никогда не нашли», – рассуждают шведы, подчеркивая, что манси к этой истории отношения точно не имеют.

Считают они несостоятельной и другую популярную в России версию – сход снежной лавины:

«Наша палатка стояла ровно на том же месте, лавине там негде набрать скорость, склон слишком пологий. Эта версия кажется надуманной попыткой найти рациональное объяснение», – отметил Хольмгрен.

Напомним, что собственную экспедицию к горе Холатчахль снарядила и прокуратура Свердловской области. Заявленная цель: проверить 3 и 75 существующих версий – и это именно «лавина, снежная доска или ураган». Криминал прокуроры полностью исключили.

Между тем, материалы расследования уголовного дела, возбужденного в феврале 1959 года, до сих пор носят гриф «секретно».

Москва, Игорь Юров

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