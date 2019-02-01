Генпрокуратура назвала версии гибели туристов на перевале Дятлова. Прокуроры сымитируют трагический поход

Сотрудники прокуратуры отправятся к перевалу Дятлова, чтобы на месте выяснить, почему 60 лет назад там погибли туристы. Но искать криминал в этой истории не будут – сегодня в Генпрокуратуре РФ сообщили, что нет ни одного доказательства, что туристов могли убить.

О результатах проверки по делу о гибели туристов на перевале Дятлова сегодня рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. По его словам, прокуратура решила провести проверку по просьбам родственников погибших. «С привлечением экспертов мы намерены проверить 3 из 75 версий. Все они связаны с природными явлениями – это так называемая снежная доска, лавина или ураган. Криминал полностью исключается», – заявил Куренной.

Сотрудники прокуратуры будут обследовать перевал в схожих погодных условиях, поставят палатку под тем же уклоном и восстановят картину случившегося 60 лет назад. Он отметил, что версии о криминальной смерти туристов подтверждения не нашли, «конспирологический блок» и версии об НЛО тоже не рассматриваются. В ходе проверки прокуроры проведут девять экспертиз, выяснят, как могли действовать туристы в стрессовой и обычной ситуациях. «В экспертизах, которые проходили, осталась недосказанность. Повторная экспертиза закроет белые пятна», – пообещал прокурор.

Куренной отметил, что фактически прокуратура – единственное ведомство, которое может разобраться в этой истории спустя 60 лет – следователи и суды ограничены сроками давности, а надзорное ведомство по закону не может отказать в проверке несмотря на прошедшие 60 лет.

Екатеринбург, Москва, служба информации

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