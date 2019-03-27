Шоу Андрея Малахова: группа Дятлова стала жертвой экспериментов на людях

Участники туристической группы Дятлова могли стать жертвами неудачного эксперимента военных медиков. Такую версию выдвинул продюсер Александр Митрошенков, один из организаторов экспедиции телеведущего Андрея Малахова к месту трагедии 1959 года.

В эфире программы «Прямой эфир» Митрошенков напомнил, что в 1957 году был запущен первый спутник. После этого многие советские комсомольцы писали в различные инстанции и просили отправить их в космос. «Было создано управление, которое занималось подготовкой космонавтов. Но не всех готовили именно для космоса, их отправляли на другие эксперименты. Совершенно понятно, если вы посмотрите на возраст этих ребят, что это могла быть одна из групп, которая специально испытывала определенные препараты, которые расширяли возможности человека», – считает он. Но что-то пошло не так, и все участники похода погибли.

Эту версию отчасти поддержал судебно-медицинский эксперт Эдуард Туманов. По его мнению, странное поведение туристов, их бегство по снегу в сторону от палатки указывает на то, что они находились не совсем в здравом уме. А части тела у некоторых дятловцев (например, кончики носов) могли просто объесть дикие животные. Версию со снежным человеком, которую высказала на встрече со съемочной группой Малахова она из жительниц поселка Ушмы, в передаче обсуждать не стали. Напомним, телевизионщики посетили перевал Дятлова на прошлой неделе.

Ранее сотрудники Генпрокуратуры РФ обнародовали некоторые документы, связанные с дятловцами и хранившиеся под грифом «Секретно». Эксперты ведомства заявили в СМИ, что никакие конспирологические или мистические версии гибели туристов ‒ от инопланетного вторжения, от духов, от рук иностранных разведчиков или советских спецслужб ‒ даже не рассматриваются. Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной также говорил, что ведомство решило провести новую проверку по просьбам родственников погибших. «С привлечением экспертов мы намерены проверить 3 из 75 версий. Все они связаны с природными явлениями – это так называемая снежная доска, лавина или ураган. Криминал полностью исключается», – заявлял он. Официальные результаты проверки обещали огласить летом.

Екатеринбург, служба информации

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