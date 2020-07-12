Эксперты подвергают сомнению версию Генпрокуратуры о гибели группы Дятлова

Эксперты подвергли сомнению версию Генпрокуратуры РФ о гибели группы Дятлова.

Напомним, группа Дятлова, состоявшая из 10 человек, 23 января 1959 года отправилась в туристический поход по Северному Уралу. 28 января один из них – Юрий Юдин – вынужден был отправиться домой из-за болезни. На активную часть маршрута вышли 9 туристов. Поход имел 3-ю (наивысшую) категории сложности. За 16 дней участники должны были преодолеть на лыжах не менее 350 километров, совершить восхождения на горы Отортэн и Ойко-Чакур, а 12 (или 14) февраля – выйти к поселку Вижай, откуда дать телеграмму в УПИ. Но на связь они не вышли. На их поиски отправились 20 февраля. 26 февраля на склоне горы Холат-Сяхыл (Гора мертвецов) была найдена палатка. Тела всех погибших были обнаружены в разных местах с февраля по май 1959 года. По дневникам участников похода удалось установить, что палатку на склоне горы Холат-Сяхыл они разбили во второй половине дня 1 февраля. Расследование уголовного дела длилось ровно 3 месяца – с 28 февраля – по 28 мая и было закрыто с формулировкой: «Следует считать, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую они были не в состоянии».

Как уже сообщал «Новый День», накануне замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков рассказал об итогах прокурорской проверки и назвал причину гибели туристов: «Версия лавины нашла полное подтверждение, но причиной гибели является не только она». По версии прокуратуры, туристам удалось в последний момент разрезать палатку и выскочить из нее. А дальше свою лепту внесла погода: следователи заявляют, что ветер в ночь гибели туристов достигал скорости 35 метров в секунду, а температура опустилась до -45 градусов. В условиях низкой видимости уральцы не смогли вернуться в палатку и были обречены.

Однако эксперты подвергли версию Генпрокуратуры сомнению.

«Это дело произошло в далеком 1959 году, когда собственно и статистики такой достоверной не было относительно мороза, ветра и видимости», – цитирует РБК заслуженного спасателя России Александра Гофштейна.

«Для лавины нужен импульс. И им мог стать перепад температур от оттепели к сильному морозу. Но не ветер, – отмечает доцент кафедры криолитологии и гляциологии географического факультета МГУ Виктор Поповнин. – И у меня есть сомнения, а все ли травмы можно объяснить лавиной?»

Действительно, характер ряда травм, описанных в уголовном деле, указывает на то, что лавина ни при чем.

«Сомнительно, чтобы в лавине сформировались термические ожоги, обнаруженные на телах, а вдавленные переломы костей черепа образовались бы на ровном снежном покрове, – цитирует «Комсомольская правда» ведущего судебно-медицинского эксперта Эдуарда Туманова. – У меня довольно много вопросов к коллегам, которые проводили судмедэкспертизу. По сути, они изучали акты исследования, представленные в уголовном деле. Но насколько, тщательно и полно была проведена первичная экспертиза? Исследовались ли ткани спины, конечностей, кости таза? Есть основания полагать, что-то было пропущено. Подтверждением была эксгумация Семена Золотарева, когда при осмотре останков обнаружились повреждения, которые не были описаны в судебно-медицинском акте уголовного дела».

Отметим, что версия схода лавины как причины гибели группы Дятлова озвучивается не впервые. Помимо нее выдвигается еще ряд вариантов – до нападения пришельцев и убийства иностранными спецслужбами. Последняя – шпионская версия, детально проработанная Алексеем Ракитиным в книге «Перевал Дятлова. Загадка гибели свердловских туристов в феврале 1959 года и атомный шпионаж на Советском Урале. 2-е издание» – довольно логично объясняет большинство из существующих в этом деле фактов и странностей. И сообщает весьма любопытные факты: например, из 9 туристов 4 не были студентами. Тот же Семен Золотарев – личность весьма примечательная и появившаяся в группе в последний момент под весьма натянутым предлогом. Двое из участников группы и вовсе оказались сотрудниками комбината №817 (ныне ПО «Маяк»), где в сентябре 1957 года произошла одна из крупнейших в мире техногенных катастроф.

Георгий (друзья и родные называли его Юрием) Кривонищенко (1935 г.р.) – пришел на комбинат после окончания УПИ в 1957 году, был свидетелем аварии и участвовал в ее ликвидации. В январе 1959 года работал инженером.

Рустем Слободин (1936 г.р.), тоже выпускник УПИ, пришел на комбинат в 1958 году, в январе 1959 работал инженером.

Сторонники шпионской версии предполагают, что экспедиция Дятлова была прикрытием операции КГБ «контролируемая поставка» (в 1959 году этого понятия еще не существовало), главной целью которой было передать что-то в условленном месте представителям других государств (большинство туристов использовали вслепую). И тут всплывает два вопроса: зачем это нужно было КГБ и что хотели передать.

Если на первый вряд ли стоит ждать ответа, то на второй ответил тот же Ракитин: одежда со следами радиоактивной пыли была обнаружена на нескольких телах.

В то время контроль за оборотом расщепляющихся материалов относился к компетенции КГБ, а за попытку сохранить одежду с радиоактивной пылью можно было жестоко поплатиться. Тем более сотрудникам засекреченного предприятия.

В пользу шпионской версии говорит и тот факт, что следствие активно велось до момента обнаружения последних четырех тел – Дубининой, Золотарёва, Колеватого и Тибо-Бриньоля. На протяжении недели – с 18 мая по 25 мая 1959 года радиологическая лаборатория Свердловской городской санитарно-эпидемиологической станции исследовала биологические материалы, извлечённые из тел и находившейся на них одежды.

«В материалах дела нет никаких объективных предпосылок подозревать наличие радиоактивных материалов на месте трагедии группы Дятлова. А традиции проверять одежду всех трупов дозиметром в СССР 1959 г. не существовало, как не существует её в России и ныне. Стало быть, кто-то очень убедительно рекомендовал следователю радиологическую экспертизу провести», – отмечает Ракитин.

И экспертиза показала, что в телах погибших не было превышения активности, обусловленной естественным присутствием в человеческом организме изотопов, не оказалось радиоактивных элементов и в грунте из ручья, в котором нашли тела. А вот на трёх предметах одежды найдены следы локального радиоактивного загрязнения. Исследования показали, что радиоактивны были не сами нити, пошедшие на изготовление свитеров и штанов, а осевшая на них пыль. И вот тут, вместо того, чтобы расследовать, откуда взялась радиоактивная пыль на одежде участников группы, в которую входили два сотрудника засекреченного завода, нет ли здесь угрозы государственной безопасности, дело закрыли. Произошло это через 3 дня после получения результатов радиологической экспертизы.

Однако в версии Генпрокуратуры эта история не упоминается, не вспоминают о ней и другие официальные органы, пытающиеся объяснить трагедию 60-летней давности.

Москва, Игорь Юров

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