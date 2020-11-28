После выхода нового сериала к могиле дятловцев понесли цветы (ФОТО, ВИДЕО)

Новый сериал про туристов из УПИ, более 60 лет назад погибших в горах Северного Урала, опять всколыхнул интерес екатеринбуржцев к этой теме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к братской могиле группы Дятлова на Михайловском кладбище идут незнакомые с ними люди и приносят живые цветы. Свердловчане, которых корреспонденты «Нового Дня» встретили у захоронения дятловцев, рассказали, что думают об официальной версии – не все с ней согласны.

Могила дятловцев на Михайловском кладбище

Напомним, группа Дятлова, состоявшая из 10 человек, 23 января 1959 года отправилась в туристический поход по Северному Уралу. 28 января один из них – Юрий Юдин – вынужден был отправиться домой из-за болезни. На активную часть маршрута вышли 9 туристов. Поход имел третью (наивысшую) категорию сложности. За 16 дней участники должны были преодолеть на лыжах не менее 350 километров, совершить восхождения на горы Отортэн и Ойко-Чакур, а 12 (или 14) февраля – выйти к поселку Вижай, откуда дать телеграмму в УПИ. Но на связь они не вышли. На их поиски отправились 20 февраля.

26 февраля на склоне горы Холат-Сяхыл (Гора мертвецов) была найдена палатка. Тела всех погибших были обнаружены в разных местах с февраля по май 1959 года. По дневникам участников похода удалось установить, что палатку на склоне горы Холат-Сяхыл они разбили во второй половине дня 1 февраля. Расследование уголовного дела длилось ровно 3 месяца – с 28 февраля – по 28 мая и было закрыто с формулировкой: «Следует считать, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую они были не в состоянии».

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Анна Темрук, Александр Саливанчук, Антон Отман

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