Исследователь предложил эксгумировать тела погибших 66 лет назад участников похода Дятлова

Исследователь-энтузиаст и член правления «Фонда памяти группы Дятлова» Олег Рыбаков заявил, что можно провести эксгумацию тел участников похода, погибших при загадочных обстоятельствах в 1959 году.

«Общий знаменатель сводится к тому, что нужно провести эксгумацию: народ требует. Юридически эксгумацию провести нельзя без согласия родственников. Родственники не согласны. Но есть лазейка маленькая. Если провести реконструкцию надгробий, а они в отвратительном состоянии уже, то нужно будет изъять останки и временно куда-то поместить. В этот момент можно создать комиссию из патологоанатомов и специалистов, которая по останкам сможет понять причину. Понимаете, чтобы успокоить общество, чтобы не было 50 версий»,– цитирует Олега Рыбакова издание «Коммерсант Урал».

В субботу в Екатеринбурге прошла Всероссийская конференция памяти группы Дятлова. Ее участники посетили места захоронений девяти погибших туристов, а также обсудили альтернативные версии гибели группы. Главным спикером конференции должен был стать бывший руководитель Госархива Свердловской области Александр Капустин, но в последний момент он отказался прийти. Предполагалось, что он расскажет об уголовном деле о гибели дятловцев, которое едва не затерялось в архивах.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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