Родные туристов группы Дятлова требуют возбуждения нового уголовного дела

История с гибелью туристов из группы Дятлова в 1959 году может обрести новый поворот: их родные добиваются возбуждения нового уголовного дела.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил адвокат Евгений Черноусов, представляющий интересы сестры Игоря Дятлова Татьяны Перминовой и нескольких других родственников туристов, погибших на перевале.

«По делу были проведены судебно-медицинские экспертизы, вскрытие девяти тел погибших туристов. К актам вскрытия по каждому уголовному делу в обязательном порядке прилагаются химические экспертизы, а также гистология. <...> Но они не приложены. Значит, они не были проведены», – сказал адвокат.

Кроме того, родственники погибших будут добиваться того, чтобы телеканалы перестали показывать передачи с различными версиями произошедшей на перевале трагедии.

Напомним, официальные результаты расследования трагедии устроили не всех. Год назад исследователь-энтузиаст и член правления Фонда памяти группы Дятлова Олег Рыбаков заявил, что нужно провести эксгумацию тел участников похода.

«Общий знаменатель сводится к тому, что нужно провести эксгумацию: народ требует. Юридически эксгумацию провести нельзя без согласия родственников. Родственники не согласны. Но есть лазейка маленькая. Если провести реконструкцию надгробий, а они в отвратительном состоянии уже, то нужно будет изъять останки и временно куда-то поместить. В этот момент можно создать комиссию из патологоанатомов и специалистов, которая по останкам сможет понять причину. Понимаете, чтобы успокоить общество, чтобы не было 50 версий», – цитировал Олега Рыбакова «Коммерсант Урал».

В мае 2025 года в Екатеринбурге прошла Всероссийская конференция памяти группы Дятлова. Ее участники посетили места захоронений девяти погибших туристов, а также обсудили альтернативные версии гибели группы. Главным спикером конференции должен был стать бывший руководитель Госархива Свердловской области Александр Капустин, но в последний момент он отказался прийти. Предполагалось, что он расскажет об уголовном деле о гибели дятловцев, которое едва не затерялось в архивах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

