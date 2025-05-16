Исследователи: дело о гибели группы Дятлова хотели уничтожить

В Екатеринбурге завтра, 17 мая, состоится шестая всероссийская конференция «Перевал Дятлова», на которой историки и исследователи обсуждают версии трагического происшествия в окрестностях горы Холатчахль в 1959 году. На этот раз мероприятие будет посвящено уголовному делу о гибели студентов, которое едва не затерялось в архивах.

«На нашей конференции впервые выступит Александр Капустин, который много лет руководил Государственным архивом Свердловской области. Он был знаком с уголовным делом о гибели группы Дятлова и приложил усилия, чтобы сохранить его для общественности. Нам известно, что было негласное распоряжение прокуратуры уничтожить дело», – рассказал на пресс-конференции в ТАСС исследователь и член правления «Фонда памяти группы Дятлова» Олег Рыбаков.

Руководитель фонда Алексей Коськин отметил, что люди пытались самостоятельно выяснить причины гибели группы Дятлова еще в 1970-х годах. Однако тогда была распространена информация, что документы о расследовании утеряны. И только благодаря цепочке случайных событий заинтересованные исследователи смогли найти уголовное дело, что спровоцировало новую волну интереса к трагическому походу.

Участники фонда считают, что единой версии гибели группы Дятлова до сих пор не существует. Например, Петр Бартоломей, который лично знал Игоря Дятлова и ходил с ним в походы утверждает, что студенты погибли в результате техногенного воздействия.

Гибель дятловцев. Версия

Также скептически исследователи-энтузиасты относятся к версии Генпрокуратуры о сходе лавины. Но конференции все чаще проводят не ради обсуждения новых догадок, а для сохранения памяти о «дятловцах». «Перевал Дятлова сейчас привлекает много туристов, в том числе из других регионов. Это замечательно, несмотря на то, что в основе лежит печальная история. В конце концов, люди знакомятся с красивой природой Северного Урала, а турпоток помогает создавать рабочие места в маленьких городах», – считает исследователь Дмитрий Киреев.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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