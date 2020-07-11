«Они до последнего боролись за жизнь», – причиной гибели группы Дятлова стал сход лавины

Сегодня замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков рассказал об итогах прокурорской проверки и назвал причину гибели туристов из так называемой группы Дятлова в 1959 году.

На пресс-конференции в редакции «Комсомольской правды» он заявил: микроклиматологи опровергли версию о том, что причиной трагической смерти людей стал ураган.

«Версия лавины нашла полное подтверждение, но причиной гибели является не только она, – пояснил Курьяков. – Когда группа шла по восточному склону Холатчахля, они зашли под снежный козырек. Они нашли ветровую тень. Но они не знали, что эту ветровую тень создал не рельеф местности, но именно накопившийся снег. Палатка была в 50 метрах от козырька», – добавил он.

В последний момент перед тем, как лавина накрыла туристов, им удалось разрезать палатку и выскочить из нее.

«Дальше группа отошла на 50 метров к каменной гряде. Это тоже верное решение. Но здесь вторая причина. Если бы была лунная ночь – они бы увидели палатку. Видимость была 6-11 метров. Они отошли на 50 метров. И палатку они уже не увидели», – говорит Курьяков.

Затем начал усиливаться ветер: 19-20 метров в секунду, с порывами до 35. Группа Дятлова разожгла костер, он горел полчаса. Два человека погибли у костра. Затем туристы разделились, часть из них буквально ползла в темноте по своим следам в сторону палатки. Температура была минус 40-45 градусов.

«Они погибают. Причиной гибели большинства туристов стало переохлаждение, еще троих – сильные травмы, полученные при сходе лавины. Они до последнего боролись за жизнь, до последнего делали все, чтобы спаслась вся группа. Но в этих обстоятельствах шансов у них не было», – подчеркнул Курьяков.

Екатеринбург. Другие новости 11.07.20

Мишустин поручил проработать проект автодороги Набережные Челны – Екатеринбург. / Поезд сбил насмерть двух медвежат. РЖД придется выплатить 120 тысяч рублей. / Аномальная жара, похищение человека и письмо митрополита Кирилла отцу Сергию, – итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»