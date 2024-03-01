В Екатеринбурге показали письма и дневники участников трагического похода Дятлова (ФОТО)

В музее истории Екатеринбурга сегодня открылась выставка «Как живые», посвященная участникам трагического похода Игоря Дятлова в 1959 году. В экспозиции представлены письма и личные дневники дятловцев, а также несколько предметов, найденных после гибели группы.

По словам директора музея Игоря Пушкарева, туристическая авария на северном Урале произошла 65 лет назад, и за это время было выдвинуто около 500 версий о причинах гибели группы. Но организаторы выставки решили не делать акцент на этом, а рассказать больше о самих участниках похода. Все они – выпускники УПИ – могли бы сделать блестящую карьеру, но их жизнь оборвалась в окрестностях горы Холатчахль.

«Самые уникальные экспонаты – это архивные документы, которые предоставил Фонд памяти группы Дятлова. Их цифровые копии давно ходят по различным интернет-форумам, но впервые их можно посмотреть вживую на нашей выставке. Это переписка участников похода 1959 года, расписки о получении десяти пар лыж для похода, телеграмма Николаса Попова о том, что он не сможет отправиться в поход (изначально его хотели включить в состав тургруппы). И самое главное – три личных дневника дятловцев, которые они взяли в тот поход. В последней записи в дневнике Зины Колмогоровой стоит странная дата – 30 февраля. Вероятно, она ошиблась, это было 30 января 1959 года. Все эти архивные документы в будущем могут послужить основой для создания музея группы Дятлова», – рассказал куратор выставки Евгений Бурденков.

В экспозиции также представлены фотографии, сделанные во время похода, и снимки поисковой группы. О трагедии напоминают два ржавых металлических щупа, которыми искали тела погибших. Также на выставке можно увидеть предметы, найденные на перевале Дятлова, – обломки деревянных лыж, крепление и, как выразились музейщики, еще один странный предмет, похожий на часть летательного аппарата. Также посетители смогут увидеть книги и газетные репортажи и проследить, как формировался миф о группе Дятлова.

На открытии выставки выступил Петр Бартоломей, знавший лично шестерых из девяти погибших на Северном Урале. «Для вас они – абстрактные люди, а мне они были друзьями. Я несколько раз ходил в сложные походы с Игорем Дятловым, Людмилой Дубининой и Николаем Тибо-Бриньолем. Поэтому близко к сердцу принимаю версии и домыслы по поводу их гибели. Меня восхищала одна черта Игоря Дятлова – у него была удивительная фотографическая память. Он мог безошибочно провести по маршруту в Приполярном Урале, посмотрев его по карте летчиков, где масштаб был 1:1000000. Надо понимать, что люди, которые ходили в такие сложные походы, были выдающимися и очень мужественными», – рассказал ученый.

Выставка «Как живые» будет открыта для посетителей музея истории Екатеринбурга с 1 марта по 10 апреля.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Дарья Деменева

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