Гора на сцене, «живые» вещи и забытая тема дружбы. В Серове готовят театральную премьеру «Перевал Дятлова»

В Серовском театре драмы 18 октября состоится премьера спектакля «Перевал Дятлова», посвященного участникам трагического похода 1959 года на гору Холатчахль. Билеты на постановку были раскуплены еще месяц назад. О том, как рождался творческий проект, о его перспективах, рассказали сегодня на пресс-конференции сотрудники театра.

«Все начиналось просто. Два года назад к нам в гости приехал театральный критик Павел Руднев, и в беседе зашла речь о перевале Дятлова. Павел Андреевич спросил, не хотим ли мы сделать что-то по этой теме, ведь Серов находится совсем рядом. И я подумал: а почему бы и нет. Так появилась идея, мы начали работать, собирать материалы, развивать проект. И вот дошли до того, что через неделю – премьера», – рассказал главный режиссер театра Александр Сысоев.

Для этой постановки драматург Ирина Васьковская специально написала пьесу. В ней использованы дневники участников похода, рассказы очевидцев, материалы следствия – все то, что можно сейчас найти в открытом доступе. Никаких домыслов о причинах гибели туристической группы студентов в спектакле нет. «Нам не хотелось бы спекулировать на версиях. Мы стремились рассказать, какими были «дятловцы» при жизни, какие у них были взаимоотношения в этом долгом десятидневном походе. В спектакле поднимаются темы любви, свободы и дружбы. Конечно, мы все знаем, как трагически закончилась эта история. И мы хотели бы, чтобы зрители в конце поняли, что такое потеря, проживая жизни вместе с героями спектакля», – отметил Александр Сысоев.

По задумке режиссера, постановка будет камерной – расстояние между зрителями и артистами составит не больше метра. Художник-постановщик придумал интересное техническое решение: со сцены над зрителями будет нависать огромная гора высотой 2,5 метра, погружая их в атмосферу северного похода. Также в спектакле задействуют необычный музыкальный ряд и вещи «с историей».

«Мы бросили клич в ВК с просьбой принести в театр старые советские лыжи, туристический инвентарь, одежду того времени. И были поражены, как много людей откликнулось, мы очень благодарны им за помощь. Эти старые вещи несут в себе особую энергетику и тоже стали частью выразительных средств спектакля», – рассказала заведующая литературно-драматургической частью театра Мария Зырянова.

Работая над проектом, постановщики обнаружили еще один удивительный факт. По дороге на гору Холатчахль «дятловцы» останавливались в Серове. Их не пустили на железнодорожный вокзал, и они зашли в школу, которая находилась неподалеку. Там они провели почти весь день, общаясь с учениками. Марии Зыряновой удалось найти троих очевидцев той встречи.

«Как оказалось, здания той школы больше нет. Это был деревянный барак, который уже снесли. В 1959 году там располагались начальные классы. Так вот, трое горожан, которые откликнулись на наш призыв, вспомнили ту встречу. По их словам, студенты показывали им палатку, угощали хлебом и пели туристическую песню. Причем все трое независимо друг от друга назвали эту песню: «Эх, подружка, моя большая кружка, полулитровая моя!». Нам кажется, это говорит о том, что рассказы очевидцев правдивы. Удивительно, что им всем в детстве запомнилась именно песня, и мы тоже использовали ее в спектакле», – рассказала она.

И.о. заместителя министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь отметила, что спектакль «Перевал Дятлова» был поставлен на средства областного гранта в сумме почти 5 миллионов рублей. «Было очевидно, что это незаурядный проект. Перевал Дятлова – это мировая тема об Урале, наряду с Бажовым и царской семьей. Серовский театр драмы находится в хорошей творческой форме и не боится идти на риски. Интерес к спектаклю очень большой, и, как мне кажется, тема преодоления, которая есть в нем, актуальна во все времена», – прокомментировала чиновница. Директор театра Владимир Пантелеев не исключил, что спектакль «Перевал Дятлова» в будущем будет гастролировать по Свердловской области и другим регионам, если станет успешным.

В этом году исполнилось 65 лет с гибели туристической группы Игоря Дятлова на Горе мертвецов. Трагедия породила десятки расследований и версий, было снято несколько художественных фильмов, русских и зарубежных. Театральная постановка по мотивам событий 1959 года ставится впервые.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube