Сегодня – 65 лет с даты гибели группы Дятлова: версии

Сегодня исполняется 65 лет с момента гибели группы Дятлова. Даже более полувека спустя произошедшее на горе Холатчахль овеяно тайнами. Напомним самые главные версии.

В путь группа Дятлова – восемь парней и две девушки – отправились 23 января 1959 года. Маршрут был сложнейшим: туристы отправились на вершины Отортен и Холатчахль, последняя в переводе с языка манси – «Гора мертвецов». Хронологию первых дней похода впоследствии смогли отследить по дневникам, которые вели участники экспедиции, и по фотографиям. Буквально за день до трагедии с дистанции из-за болезни сошел Юрий Юдин – единственный выживший «дятловец». А уже в ночь на 2 февраля случилось что-то страшное.

Поскольку туристы планировали поход на 16-18 дней, тревогу забили не сразу. Только 12 февраля, когда ребята не пришли в Вижай, появилось первое беспокойство. А поисковая операция началась 20 февраля. Спустя шесть дней обнаружили палатку, причем – разрезанную изнутри. Внутри были брошены и теплая одежда, и обувь. Судя по следам, выбирались шеренгой.

Первые тела нашли 27 февраля – в полутора километрах от палатки. Это были Юрий Дорошенко и Юрий Кривонищенко, оба были раздеты. Позднее нашли Игоря Дятлова, Зину Колмогорову и Рустема Слободина. Остальных нашли только в мае, когда сошел снег. У всех были ужасающие травмы.

И до сих пор смерть группы Дятлова на «Горе мертвецов» не дает покоя исследователям. Трагедия породила десятки расследований и версий, было снято несколько художественных фильмов, русских и зарубежных.

Однако местные жители имеют свою точку зрения на трагедию у горы Холатчахль в феврале 1959 года: ребят жестоко убили, и кому-то выгодно не доводить расследование до конца.

Свою версию событий предложил коренной уралец Дмитрий Киреев. В ее основу легли знание местных обычаев и догадка об орудии убийства. Вогульский молот – ключ к разгадке, уверен автор версии. В спецпроекте РИА «Новый День» можно ознакомиться с реконструкцией событий, анализом травм, интервью со специалистами, обсуждающими новую версию. Больше интересного – здесь.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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