Серовский театр поставит спектакль про перевал Дятлова

Серовский театр драмы в этом году поставит спектакль, посвященный истории группы Дятлова. Премьера назначена на октябрь. Подробности постановочная группа пока держит в секрете.

О грядущей премьере рассказал заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко на открытии выставки «Как живые. Группа Дятлова» в Екатеринбурге. По его словам, эта постановка станет первой театральной интерпретацией реальной трагедии, произошедшей с уральскими туристами 65 лет назад.

Как стало известно «Новому Дню», премьера в Серовском театре назначена на октябрь 2024 года. Но подробности проекта пока не раскрываются. Известно лишь, что это будет рассказ про перевал Дятлова.

Напомним, в этом году исполнилось 65 лет с гибели группы Дятлова на Горе мертвецов. Трагедия породила десятки расследований и версий, было снято несколько художественных фильмов, русских и зарубежных.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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