В Екатеринбурге покажут артефакты, найденные на месте трагедии группы Дятлова

На этой неделе в музее истории Екатеринбурга откроется выставка «Как живые. Группа Дятлова». Посетители увидят дневники, фотографии и письма «дятловцев», а еще – находки, обнаруженные на месте трагедии. Некоторые предметы будут выставлены впервые.

Выставка откроется для посетителей 1 марта и будет работать до 10 апреля, со среды по воскресенье.

«Рассказывая о событиях 1959 года и знакомя с редчайшими артефактами, мы сконцентрировались на биографиях участников похода, их личностях, а также на историческом, культурном и мифологическом следе, который остался после них. Предметный ряд выставки, помимо многочисленных фотографических свидетельств и хроник разной поры, составят оригиналы исторических документов. Среди них: дневники, открытки, письма участников похода, записки и телеграммы, сопровождавшие подготовку, организацию и проведение похода. Отдельный блок – туристское снаряжение той поры. Находки, обнаруженные на месте разыгравшейся трагедии, – рассказали в пресс-службе МИЕ. – Многое будет выставлено на всеобщее обозрение впервые. Впрочем, и сама попытка представить события 1959 года в музейном пространстве – это тоже впервые».

Напомним, в этом году исполнилось 65 лет с момента гибели группы Дятлова, а смерть туристов до сих пор окутана тайной. В путь восемь парней и две девушки отправились 23 января 1959 года. Маршрут был сложнейшим: туристы планировали покорить вершины Отортен и Холатчахль, последняя в переводе с языка манси – «Гора мертвецов». Хронологию первых дней похода впоследствии смогли отследить по дневникам, которые вели участники экспедиции, и по фотографиям. Буквально за день до трагедии с дистанции из-за болезни сошел Юрий Юдин – единственный выживший из группы. А уже в ночь на 2 февраля случилось что-то страшное.

Поскольку туристы планировали поход на 16-18 дней, тревогу забили не сразу. Только 12 февраля, когда ребята не пришли в Вижай, появилось первое беспокойство. А поисковая операция началась 20 февраля. Спустя шесть дней обнаружили палатку, причем – разрезанную изнутри. Внутри были брошены и теплая одежда, и обувь. Судя по следам, выбирались шеренгой.

Первые тела нашли 27 февраля – в полутора километрах от палатки. Это были Юрий Дорошенко и Юрий Кривонищенко, оба были раздеты. Позднее нашли Игоря Дятлова, Зину Колмогорову и Рустема Слободина. Остальных нашли только в мае, когда сошел снег. У всех были ужасающие травмы.

И до сих пор смерть группы Дятлова на «Горе мертвецов» не дает покоя исследователям. Трагедия породила десятки расследований и версий, было снято несколько художественных фильмов, русских и зарубежных.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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