В Екатеринбурге загорелось Михайловское кладбище (ФОТО)

В Екатеринбурге очередной пожар – загорелось Михайловское кладбище. Как передаёт корреспондент «Нового Lня», горит сухая трава и деревья близ ограждения со стороны улицы Блюхера. Пожарных на месте пока нет, но сбить огонь попыталась проезжавшая мимо поливальная машина.

Михайловское кладбище – одно из старейших в Екатеринбурге, здесь захоронены, например, туристы из группы Дятлова. Сейчас кладбище закрыто, захоронения здесь не проводятся.

В чем причина пожара на кладбище, пока неизвестно. Но не исключено, что это снова поджог тополиного пуха. За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 224 техногенных пожара. Из них 184 были связаны с поджогами тополиного пуха и сухой травы.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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