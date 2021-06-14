За сутки пожарные 184 раза выезжали на поджоги тополиного пуха

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 224 техногенных пожара. Из них 184 были связаны с поджогами тополиного пуха и сухой травы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона. В ведомстве призывают жителей соблюдать требования особого противопожарного режима и немедленно сообщать о возгораниях по телефону 101.

Напомним, вчера сразу в нескольких районах Екатеринбурга произошли пожары. Самый крупный бушевал на улице Аппаратной вблизи железной дороги. Огонь уничтожил частный дом и дворовые постройки, повредил складские помещения и два многоквартирных жилых дома. Без жилья остались 24 человека, их временно разместили в школе. Чтобы потушить пожар, понадобились пожарный поезд и 21 машина. В ликвидации ЧП участвовали почти сто пожарных.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 14.06.21

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